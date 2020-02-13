Самый высокооплачиваемый. Известно, сколько Зозуля зарабатывает в Альбасете

Цифра может вас удивить

  • 13.02.2020 10:04
  • 3583 просмотра
  • 4 комментария
Самый высокооплачиваемый. Известно, сколько Зозуля зарабатывает в Альбасете
© ФК Альбасете. Роман Зозуля

Украинский форвард Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком «Альбасете».
 
По информации источника, 30-летний украинец зарабатывает примерно 500 тысяч евро за сезон. Контракт Зозули с «Альбасете» действует до лета 2021 года.
 
Добавим, что Роман в текущем сезоне провел 25 матчей, отметившись тремя голами и ассистом.

Ранее сообщалось, что апелляцию «Райо Вальекано» по делу Зозули отклонили.

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Источник — Футбол 24

(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 11:10
    0
    Artem !, 13.02.2020 10:28
    Альбасете вообще мало забивает сейчас, последняя команда Сегунды по забитым голам.
    с таким нападающим неудивительно что последняя команда по забитым
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.02.2020 11:05
    0
    Второй Беседин
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 13.02.2020 10:28
    0
    ihor7003, 13.02.2020 10:06
    По окончании контракта выкинут его! Чувак не забивает голы
    Альбасете вообще мало забивает сейчас, последняя команда Сегунды по забитым голам.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.02.2020 10:06
    0
    По окончании контракта выкинут его! Чувак не забивает голы
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 11:10
    0
    Artem !, 13.02.2020 10:28
    Альбасете вообще мало забивает сейчас, последняя команда Сегунды по забитым голам.
    с таким нападающим неудивительно что последняя команда по забитым
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.02.2020 11:05
    0
    Второй Беседин
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 13.02.2020 10:28
    0
    ihor7003, 13.02.2020 10:06
    По окончании контракта выкинут его! Чувак не забивает голы
    Альбасете вообще мало забивает сейчас, последняя команда Сегунды по забитым голам.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.02.2020 10:06
    0
    По окончании контракта выкинут его! Чувак не забивает голы
    Ссылка
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