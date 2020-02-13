Самый высокооплачиваемый. Известно, сколько Зозуля зарабатывает в Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля является самым высокооплачиваемым игроком «Альбасете».
По информации источника, 30-летний украинец зарабатывает примерно 500 тысяч евро за сезон. Контракт Зозули с «Альбасете» действует до лета 2021 года.
Добавим, что Роман в текущем сезоне провел 25 матчей, отметившись тремя голами и ассистом.
Ранее сообщалось, что апелляцию «Райо Вальекано» по делу Зозули отклонили.
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Источник — Футбол 24
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