Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Заслуженно победили киевское Динамо»

Главный тренер загребского «Динамо U-19» Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды над сверстниками из киевского «Динамо» в рамках плей-офф раунда Юношеской лиги УЕФА.
«Все могло обернуться и в сторону киевского «Динамо», которое отыграло сегодня хороший матч. Но я думаю, мы заслуженно сегодня победили, поскольку контролировали действия соперника на поле.
Особенно это было заметно во втором тайме, когда киевляне не могли найти решения в атаке, поскольку мы начинали атаку от трех центральных защитников и находили дыры в линиях соперника. Ощущалось, что «Динамо» постоянно не хватает одного игрока в центре, что давало нам возможность доходить до их ворот, – сказал Йовичевич.
Напомним, «Динамо Киев U-19» уступило ровесникам из Загреба в серии послематчевых пенальти – 0:0 (пен. – 3:4).
Источник — Football.ua
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