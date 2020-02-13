Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Заслуженно победили киевское Динамо»

Главный тренер загребского «Динамо U-19» – о победе в рамках плей-офф раунда Юношеской лиги УЕФА

  • 13.02.2020 08:16
  • 1884 просмотра
  • 1 комментарий
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Заслуженно победили киевское Динамо»
© ФК Карпаты. Игор Йовичевич

Главный тренер загребского «Динамо U-19» Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды над сверстниками из киевского «Динамо» в рамках плей-офф раунда Юношеской лиги УЕФА.
 
«Все могло обернуться и в сторону киевского «Динамо», которое отыграло сегодня хороший матч. Но я думаю, мы заслуженно сегодня победили, поскольку контролировали действия соперника на поле.
 
Особенно это было заметно во втором тайме, когда киевляне не могли найти решения в атаке, поскольку мы начинали атаку от трех центральных защитников и находили дыры в линиях соперника. Ощущалось, что «Динамо» постоянно не хватает одного игрока в центре, что давало нам возможность доходить до их ворот, – сказал Йовичевич.
 
Напомним, «Динамо Киев U-19» уступило ровесникам из Загреба в серии послематчевых пенальти – 0:0 (пен. – 3:4).

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Источник — Football.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 13.02.2020 08:44
    0
    Не хватало как минимум четверых.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 13.02.2020 08:44
    0
    Не хватало как минимум четверых.
    Ссылка
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