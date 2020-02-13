Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Заслуженно победили киевское Динамо»

Главный тренер загребского «Динамо U-19» Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды над сверстниками из киевского «Динамо» в рамках плей-офф раунда Юношеской лиги УЕФА.



«Все могло обернуться и в сторону киевского «Динамо», которое отыграло сегодня хороший матч. Но я думаю, мы заслуженно сегодня победили, поскольку контролировали действия соперника на поле.



Особенно это было заметно во втором тайме, когда киевляне не могли найти решения в атаке, поскольку мы начинали атаку от трех центральных защитников и находили дыры в линиях соперника. Ощущалось, что «Динамо» постоянно не хватает одного игрока в центре, что давало нам возможность доходить до их ворот, – сказал Йовичевич.



Напомним, «Динамо Киев U-19» уступило ровесникам из Загреба в серии послематчевых пенальти – 0:0 (пен. – 3:4).