Наставник Тобола: «В первом тайме немного испугались Динамо»

Главный тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян поделился впечатлениями от победы в контрольном матче над киевским «Динамо» (4:2).



— Не понравилось, как мы действовали в обороне в первом тайме. Особенно то, как мы пропускали. Не важно против кого мы играем, «Тобол» должен гнуть свою линию, сохраняя четкий баланс между атакой и обороной. Мы должны играть организованно и дисциплинированно.



В первом тайме, на мой взгляд, команда немного испугалась грозного имени соперника — «Динамо» (Киев). Но команда не сдавалась. Понравилось, что во втором тайме мы успокоились, мы обсудили все моменты в раздевалке. Тридцать минут второго тайма пытались играть в свой футбол, управляли игрой и, я думаю, что игра складывалась для нас очень удачно. Важно, что забили в этом матче четыре гола.



В концовке немного сбавили, но над этим нужно работать. Мы должны выдерживать все тактические требования с первой и до последней минуты. Не важно против кого мы играем и какой счет на табло.



В целом, хороший спарринг. Первая победа для нас на сборах, победы всегда вселяют уверенность. Но этот результат ни о чем не говорит. Команды на сборах играют под разными нагрузками, в разном состоянии. Тем не менее, всегда приятно побеждать.



— Для вас игра против «Динамо» была не первой в карьере. Думали о статистике противостояний с киевлянами?

— «Астана» под моим руководством была в одной группе с «Динамо». Все складывалось так, что мы должны были обыгрывать «Динамо» на домашнем поле, чтобы выходить из группы. В той игре мы не реализовали массу моментов. Футбол не прощает — сзади была одна ошибка и гол, а «Астана» свои моменты тогда не забила. Конечно, та игра сидела в голове. Эту победу полноценным реваншем не назовешь, но результат все равно приятный.