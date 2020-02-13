Наставник Тобола: «В первом тайме немного испугались Динамо»

Григорий Бабаян рад победе над украинской командой

  • 13.02.2020 07:35
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Наставник Тобола: «В первом тайме немного испугались Динамо»
© kazfootball.kz

Главный тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян поделился впечатлениями от победы в контрольном матче над киевским «Динамо» (4:2).
 
— Не понравилось, как мы действовали в обороне в первом тайме. Особенно то, как мы пропускали. Не важно против кого мы играем, «Тобол» должен гнуть свою линию, сохраняя четкий баланс между атакой и обороной. Мы должны играть организованно и дисциплинированно.
 
В первом тайме, на мой взгляд, команда немного испугалась грозного имени соперника — «Динамо» (Киев). Но команда не сдавалась. Понравилось, что во втором тайме мы успокоились, мы обсудили все моменты в раздевалке. Тридцать минут второго тайма пытались играть в свой футбол, управляли игрой и, я думаю, что игра складывалась для нас очень удачно. Важно, что забили в этом матче четыре гола.
 
В концовке немного сбавили, но над этим нужно работать. Мы должны выдерживать все тактические требования с первой и до последней минуты. Не важно против кого мы играем и какой счет на табло.
 
В целом, хороший спарринг. Первая победа для нас на сборах, победы всегда вселяют уверенность. Но этот результат ни о чем не говорит. Команды на сборах играют под разными нагрузками, в разном состоянии. Тем не менее, всегда приятно побеждать.
 
— Для вас игра против «Динамо» была не первой в карьере. Думали о статистике противостояний с киевлянами?
— «Астана» под моим руководством была в одной группе с «Динамо». Все складывалось так, что мы должны были обыгрывать «Динамо» на домашнем поле, чтобы выходить из группы. В той игре мы не реализовали массу моментов. Футбол не прощает — сзади была одна ошибка и гол, а «Астана» свои моменты тогда не забила. Конечно, та игра сидела в голове. Эту победу полноценным реваншем не назовешь, но результат все равно приятный.

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Источник — KazFootball.kz

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