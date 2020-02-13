Бавария не продала Толиссо в Манчестер Юнайтед

Французский хавбек мог пополнить состав английского клуба в минувшем январе

  • 13.02.2020 04:52
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Бавария не продала Толиссо в Манчестер Юнайтед
© ФК Бавария Мюнхен. Корентин Толиссо

Английский «Манчестер Юнайтед» в минувшем январе пытался купить 25-летнего французского полузащитника «Баварии» Корентина Толиссо, но немецкий клуб отказался отпускать своего игрока.

В «Баварии» решили, что скамейка запасных клуба слишком коротка, чтобы отпускать футболиста. Ранее сообщалось, что «Бавария» расстанется с Толиссо будущим летом.

Толиссо защищает цвета «Баварии» с лета 2017-го года после перехода из «Лиона». В текущем сезоне футболист провел за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов. Контракт Толиссо с «Баварией» рассчитан до лета 2022-го года.

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Источник — Kicker

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