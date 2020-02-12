Бавария избавится от Толиссо

Мюнхенская «Бавария» намерена избавиться от 25-летнего французского полузащитника Корентина Толиссо. Немецкий клуб хочет продать игрока в летнее трансферное окно.
Таким образом «Бавария» получит дополнительные средства на новые трансферы.
Толиссо защищает цвета «Баварии» с лета 2017-го года после перехода из «Лиона». В текущем сезоне футболист провел за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов. Контракт Толиссо с «Баварией» рассчитан до лета 2022-го года.
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