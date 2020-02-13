Игорь СУРКИС: «Серия пенальти — это лотерея»

Президент киевского «Динамо» подвел итоги вылета команды U-19 из Юношеской лиги УЕФА

  • 13.02.2020 03:31
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Игорь СУРКИС: «Серия пенальти — это лотерея»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал поражение команды U-19 в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА от загребского «Динамо» U-19 (0:0, 3:4 по пенальти).

— Вы просматривали матчи загребского «Динамо» с «Шахтером» в Юношеской лиге УЕФА. Насколько эти матчи отличаются?
— Сложно сравнивать. Тогда матчи были на фоне встреч чемпионата, а у нас это первая официальная игра в году. Серия пенальти — это лотерея.

— Троица, которая тренировалась с первой командой, насколько она усилила игру?
— Я бы их не выделял. Но они и должны выделяться на этом фоне, если тренировались с основной командой. Они прошли серьезные сборы, поэтому оценку уже даст тренер.

— «Динамо» делает ставку на молодежь. У команды, которая сегодня играла, есть перспектива?
— Я могу эмоционально оценивать, но если они будут продолжать работать и переживут это обидное поражение, то у них есть будущее. Но надо работать, работать, еще раз работать и не останавливаться.

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Источник — Трибуна

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