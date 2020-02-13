Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Плохой день, но не плохая жизнь»

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили прокомментировал вылет «Динамо» U-19 в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА после поражения от сверстников из загребского «Динамо» (0:0, 3:4 по пенальти).
«Плохой день, но не плохая жизнь», — написал Цитаишвили в Instagram.
Цитаишвили вышел в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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Плохой день у болельщиков, у игроков как всегда все хорошо. Спасибо
Плохой день у болельщиков, у игроков как всегда все хорошо. Спасибо
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