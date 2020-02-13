Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Плохой день, но не плохая жизнь»

Хавбек киевского «Динамо» разочарован вылетом команды U-19 из Юношеской лиги УЕФА

  • 13.02.2020 01:54
  • 366 просмотров
  • 1 комментарий
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Плохой день, но не плохая жизнь»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили прокомментировал вылет «Динамо» U-19 в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА после поражения от сверстников из загребского «Динамо» (0:0, 3:4 по пенальти).

«Плохой день, но не плохая жизнь», — написал Цитаишвили в Instagram.

Цитаишвили вышел в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bad day, but not bad life

Публикация от Giorgi Tsitaishvili (@giotsitaishvili11)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Колобок
      Колобок, 13.02.2020 02:01
    0
    Перевожу на русский:
    Плохой день у болельщиков, у игроков как всегда все хорошо. Спасибо
    Ссылка
    Колобок
    online
      Колобок, 13.02.2020 02:01
    0
    Перевожу на русский:
    Плохой день у болельщиков, у игроков как всегда все хорошо. Спасибо
    Ссылка
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