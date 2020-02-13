Андрей ЛУНИН: «Уровень Сегунды немного выше чемпионата Украины»

Украинский голкипер был признан лучшим игроком «Овьедо» в январе

  • 13.02.2020 00:38
  • 713 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ЛУНИН: «Уровень Сегунды немного выше чемпионата Украины»
© Twitter. Андрей Лунин

Вратарь испанского клуба «Овьедо» Андрей Лунин рассказал о первых впечатлениях от пребывания в своем новом испанском клубе после того, как был признан лучшим игроком команды в январе:

«Атмосфера в «Овьедо» хорошая, классный коллектив. Про ошибку в дебютном матче тренер ничего не говорил.

Уровень Сегунды по сравнению с чемпионатом Украины, думаю немного выше. Главное отличие – это атмосфера на играх, накал. 

Только сегодня получил награду, не общался еще об этом с партнерами. Мы стараемся улучшать все аспекты игры, в том числе – и взаимопонимание с партнерами.

Статус? Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе. Болельщики иногда подходят, просят фото и желают удачи, поддерживают.

С общением проблем нет, но еще нужно подтягивать испанский язык, чем я постепенно и занимаюсь».

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Источник — Football.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 13.02.2020 02:00
    0
    Понятно. Конечно, если ФК Львов с Мариуполем будут играть при заполненых 20 тысячных трибунах, то уровень футбола покажется выше, чем если они сыграют при 2 тясячах пассивных болелах с стадионом такой же вместительности.
    Иными словами, Сегунда не сильнее УПЛ. Просто там люди куда активнее ходят на футбол и создают тем самым атмосферу
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 13.02.2020 01:04
    0
    Ну блин не новость
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 13.02.2020 02:00
    0
    Понятно. Конечно, если ФК Львов с Мариуполем будут играть при заполненых 20 тысячных трибунах, то уровень футбола покажется выше, чем если они сыграют при 2 тясячах пассивных болелах с стадионом такой же вместительности.
    Иными словами, Сегунда не сильнее УПЛ. Просто там люди куда активнее ходят на футбол и создают тем самым атмосферу
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 13.02.2020 01:04
    0
    Ну блин не новость
    Ссылка
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