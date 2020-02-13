Андрей ЛУНИН: «Уровень Сегунды немного выше чемпионата Украины»

Вратарь испанского клуба «Овьедо» Андрей Лунин рассказал о первых впечатлениях от пребывания в своем новом испанском клубе после того, как был признан лучшим игроком команды в январе:
«Атмосфера в «Овьедо» хорошая, классный коллектив. Про ошибку в дебютном матче тренер ничего не говорил.
Уровень Сегунды по сравнению с чемпионатом Украины, думаю немного выше. Главное отличие – это атмосфера на играх, накал.
Только сегодня получил награду, не общался еще об этом с партнерами. Мы стараемся улучшать все аспекты игры, в том числе – и взаимопонимание с партнерами.
Статус? Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе. Болельщики иногда подходят, просят фото и желают удачи, поддерживают.
С общением проблем нет, но еще нужно подтягивать испанский язык, чем я постепенно и занимаюсь».
Источник — Football.ua
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Иными словами, Сегунда не сильнее УПЛ. Просто там люди куда активнее ходят на футбол и создают тем самым атмосферу
Иными словами, Сегунда не сильнее УПЛ. Просто там люди куда активнее ходят на футбол и создают тем самым атмосферу
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