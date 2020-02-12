Игорь ЦЫГАНЫК: «Предложений по Кадару у Динамо пока нет»

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык в авторской передаче «Циганик Live» рассказал о своем видении ситуации с венгерским защитником «Динамо» Тамашем Кадаром, который был отправлен в дубль команды:
«Достаточно сложная ситуация с Кадаром. На данном этапе он в дубле, ситуация не поменялась, и нет предпосылок к его возвращению назад, в первую команду. Предложений от трансфере у «Динамо» нет.
Есть мнение, что Кадар может оказаться в России. Там продолжается трансферное окно, там агенты тянут до последнего, чтобы потом перед закрытием сделать трансфер на выгодных для себя условиях. Все направлено на то, чтобы футболист покинул клуб. Причем, на выгодных для него и для его будущего клуба условиях. Предусловий для возвращений в основу нет, потому что его поведение было неадекватным».
Источник — Циганик LIVE
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"А по кому из игроков Динамо К есть какие-либо предложения? Кроме клубов украинского, турецкого и других похожих чемпионатов."
"А по кому из игроков Динамо К есть какие-либо предложения? Кроме клубов украинского, турецкого и других похожих чемпионатов."
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