Игорь КОСТЮК: «Ребят не в чем упрекнуть, команда билась за результат»

Киевское «Динамо» U-19 в серии пенальти выбыло из Юношеской лиги УЕФА

  • 12.02.2020 21:23
  • 721 просмотр
  • 1 комментарий
Игорь КОСТЮК: «Ребят не в чем упрекнуть, команда билась за результат»
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк подвел итог матчу плей-офф Юношеской лиги УЕФА против загребского «Динамо», в котором его подопечные в серии пенальти (0:0, пен. 3:4) уступили хорватам:

– Ребят не в чем упрекнуть, вы видели, что до последних минут команда билась за результат, футболисты выполнили план на игру и то, о чем мы их просили. Против нас играла очень хорошая, организованная команда. Мы достойно с ними выглядели, не позволили создать моменты у своих ворот, а свои, к сожалению, не реализовали.

– Прокомментируйте момент с падением Исаенко в штрафной площади соперника на последних минутах матча.
– Я спрашивал об этом у арбитра, он сказал, если бы наш игрок упал сразу, он бы назначил пенальти, а он упал через шаг.

– С чем связано большое количество брака и потерь мяча?
– Это футбол, здесь никто не застрахован от ошибок, главное, чтобы они не приводили к взятию наших ворот.

– Если сравнивать действия команды в первой части сезона, осенью технический уровень игроков был заметно выше…
– Конечно, ведь сейчас чемпионат Украины еще не начался. Считаю, сегодня было достаточно положительных действий, я доволен отношением ребят, они выдержали темп игры и бились до последних минут.

– Принято говорить, что пенальти – это лотерея, могла ли удача повернуться в нашу сторону?
– У нас молодые футболисты, в этом возрасте психология играет огромную роль, не все справились с волнением. То, что мы уже второй год подряд покидаем Юношескую лигу УЕФА после серии пенальти, связано с эмоциями и психологическим состоянием игроков.

– Вы тренировали пробитие пенальти на сборе в Турции?
– Упражняться в исполнении одиннадцатиметровых ударов на сборе, когда результат не довлеет – это одно, а после 90 минут игры, когда эмоции переполняют, ощущается волнение – совсем другое.

– Чем будет заниматься команда в ближайшие дни?
– Восстановление, выходные, все по плану.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    олег григор
    online
      олег григор, 12.02.2020 21:53
    0
    Якщо так ,то де проблема?чи програші дома -це норма?типу звикайте...
    Ссылка
    олег григор
    online
      олег григор, 12.02.2020 21:53
    0
    Якщо так ,то де проблема?чи програші дома -це норма?типу звикайте...
    Ссылка
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