Руслан НЕЩЕРЕТ: «Шансы отразить пенальти у меня были»

Вратарь киевского «Динамо» рассказал, что полностью готов после сборов

  • 12.02.2020 20:15
  • 752 просмотра
  • 2 комментария
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Шансы отразить пенальти у меня были»
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал матч против «Динамо» (Загреб) в Юношеской лиге УЕФА, в котором киевляне уступили в серии 11-метровых – 0:0 (пен. – 3:4).

– У тебя были шансы в серии пенальти…
– Это лотерея. Может, шансы отразить удары и были, но игроки тоже хорошо били.

– Это первый матч в весенней части. Как себя чувствуешь функционально после сборов?
– Отлично! Полностью готов.

– Ты смотрел матч «Шахтера» против «Динамо» (Загреб) в Лиге U-19. Чем отличался тот матч хорватов от сегодняшнего?
– Осенью они много били по воротам, и вратарь «Шахтера» творил чудеса. А наша оборона сегодня сыграла хорошо, всего один удар по воротам был. Играли в свой футбол.

– Какие цели и задачи в чемпионате U-19?
– Задача только одна – выиграть!

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.02.2020 20:36
    0
    Бездарь замерзший!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 20:20
    0
    Стандартный набор слов
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.02.2020 20:36
    0
    Бездарь замерзший!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 20:20
    0
    Стандартный набор слов
    Ссылка
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