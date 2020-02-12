Руслан НЕЩЕРЕТ: «Шансы отразить пенальти у меня были»

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал матч против «Динамо» (Загреб) в Юношеской лиге УЕФА, в котором киевляне уступили в серии 11-метровых – 0:0 (пен. – 3:4).

– У тебя были шансы в серии пенальти…

– Это лотерея. Может, шансы отразить удары и были, но игроки тоже хорошо били.

– Это первый матч в весенней части. Как себя чувствуешь функционально после сборов?

– Отлично! Полностью готов.

– Ты смотрел матч «Шахтера» против «Динамо» (Загреб) в Лиге U-19. Чем отличался тот матч хорватов от сегодняшнего?

– Осенью они много били по воротам, и вратарь «Шахтера» творил чудеса. А наша оборона сегодня сыграла хорошо, всего один удар по воротам был. Играли в свой футбол.

– Какие цели и задачи в чемпионате U-19?

– Задача только одна – выиграть!