Аллегри договорился с одним из клубов АПЛ

Массимильяно Аллегри был уволен с поста главного тренера «Ювентуса» летом прошлого года, однако по-прежнему находится на контракте в туринском клубе.
52-летний специалист уже имеет устное соглашение с одним из клубов АПЛ и приступит к работе летом 2020 года. Возобновлять тренерскую работу раньше Аллегри не планирует. О каком именно английском клубе идет речь – неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что руководство «Милана» хочет вернуть Аллегри.
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Источник — Corriere della Sera
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