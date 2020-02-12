Аллегри договорился с одним из клубов АПЛ

Итальянский специалист приступит к работе летом

  • 12.02.2020 18:56
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Аллегри договорился с одним из клубов АПЛ
© twitter.com/juventusfcen

Массимильяно Аллегри был уволен с поста главного тренера «Ювентуса» летом прошлого года, однако по-прежнему находится на контракте в туринском клубе.

52-летний специалист уже имеет устное соглашение с одним из клубов АПЛ и приступит к работе летом 2020 года. Возобновлять тренерскую работу раньше Аллегри не планирует. О каком именно английском клубе идет речь – неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Милана» хочет вернуть Аллегри.

 

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Источник — Corriere della Sera

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