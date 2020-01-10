Милан хочет вернуть Аллегри

Руководство «Милана» хочет вернуть на пост главного тренера Массимильяно Аллегри.

Ранее Аллегри уже руководил «Миланом» в 2010-2013 годах и в 2011 году привел команду к титулу чемпионов Италии.

Последним местом работы Аллегри был «Ювентус», который он покинул летом 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Милан» занимает 12-е место в Серии А с 22 очками после 18 туров. Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.