Милан хочет вернуть Аллегри

Руководство «Милана» хочет вернуть на пост главного тренера Массимильяно Аллегри.
Ранее Аллегри уже руководил «Миланом» в 2010-2013 годах и в 2011 году привел команду к титулу чемпионов Италии.
Последним местом работы Аллегри был «Ювентус», который он покинул летом 2019 года.
Ранее сообщалось о том, что Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед».
На данный момент «Милан» занимает 12-е место в Серии А с 22 очками после 18 туров. Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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