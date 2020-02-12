Юрий МАКСИМОВ: «Приятно, что теперь VAR есть в Украине»

Первый в истории УПЛ матч с использованием системы VAR пройдет 22 февраля. В нем «Динамо» примет «Ворсклу».
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов считает введение VAR положительным событием:
«Исключительно положительно отношусь. Пара минут, а иногда и меньше минуты, ничего не решают, а справедливость восторжествует. Это правильно. Приятно, что это теперь есть в Украине.
Судья может не увидеть моменты в гуще событий, примет решение. А люди пересмотрят – это очень хорошо. Это поможет исправлять ошибки арбитров – уверен на 200%».
Источник — ТК Футбол
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