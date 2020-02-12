Юрий МАКСИМОВ: «Приятно, что теперь VAR есть в Украине»

Наставник «Ворсклы» - о введении видеоповторов в УПЛ

  • 12.02.2020 15:25
  • 571 просмотр
  • 2 комментария
Юрий МАКСИМОВ: «Приятно, что теперь VAR есть в Украине»
© Динамомания. Юрий Максимов

Первый в истории УПЛ матч с использованием системы VAR пройдет 22 февраля. В нем «Динамо» примет «Ворсклу».

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов считает введение VAR положительным событием:

«Исключительно положительно отношусь. Пара минут, а иногда и меньше минуты, ничего не решают, а справедливость восторжествует. Это правильно. Приятно, что это теперь есть в Украине.

Судья может не увидеть моменты в гуще событий, примет решение. А люди пересмотрят – это очень хорошо. Это поможет исправлять ошибки арбитров – уверен на 200%».

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Источник — ТК Футбол

(6 голосов)

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Комментарии
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.02.2020 16:02
    +1
    ну как показывает европейский опыт эт не решение проблемы ибо человеческий фактор всё равно присутствует
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 15:27
    0
    в киеве*
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 12.02.2020 16:02
    +1
    ну как показывает европейский опыт эт не решение проблемы ибо человеческий фактор всё равно присутствует
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 15:27
    0
    в киеве*
    Ссылка
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