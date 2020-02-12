СВИТОЛИНА: «Было немного ветрено, но матч получился неплохим»

Украинская теннисистка – о первой победе на турнире в Хуахине

  • 12.02.2020 14:59
  • 730 просмотров
  • 1 комментарий
СВИТОЛИНА: «Было немного ветрено, но матч получился неплохим»
© Thailand Open. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Бибианой Схофс в первом круге турнира международной серии в Хуахине.

«Сегодня было немного ветрено, но мы были в одинаковых условиях. Я пыталась быть сфокусированной на своих действиях на корте. Думаю, матч получился неплохим, я старалась бороться за каждое очко, сыграла надежно, и у меня получилось победить.

Знаю, что моя следующая соперница левша, поэтому мне нужно быть готовой к другим вращениям мяча. На корте нужно будет быстро двигаться и быть готовой ко всему, что может ждать меня в этом поединке», – сказала Свитолина.

В следующем круге Элина сразится против Сторм Сандерс (№319 WTA) из Австралии.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 12.02.2020 15:20
    +1
    Гри немає .
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 12.02.2020 15:20
    +1
    Гри немає .
    Ссылка
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