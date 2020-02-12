Мохаммед КАДИРИ: «Много внимания в Динамо уделяется беговой работе»

Полузащитник «Динамо» Мохаммед Кадири поделился своим мнением по поводу работы команды на сборах в Турции:
«Мы очень продуктивно работаем. Тренерский штаб детально нам объясняет, как мы должны двигаться, забивать голы. Много внимания уделяется и беговой работе, физической выносливости. И это нам помогает.
Так и должно быть, во время сборов мы должны выкладываться на все сто процентов на тренировках, в играх, чтобы подойти к сезону в отличной форме. Что касается меня, сейчас я чувствую себя в прекрасной форме».
Ранее Кадири рассказал о своем чувстве юмора.
Источник — ФК Динамо Киев
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