Мохаммед КАДИРИ: «Много внимания в Динамо уделяется беговой работе»

Полузащитник «Динамо» Мохаммед Кадири поделился своим мнением по поводу работы команды на сборах в Турции:

«Мы очень продуктивно работаем. Тренерский штаб детально нам объясняет, как мы должны двигаться, забивать голы. Много внимания уделяется и беговой работе, физической выносливости. И это нам помогает.

Так и должно быть, во время сборов мы должны выкладываться на все сто процентов на тренировках, в играх, чтобы подойти к сезону в отличной форме. Что касается меня, сейчас я чувствую себя в прекрасной форме».

Ранее Кадири рассказал о своем чувстве юмора.