Мохаммед КАДИРИ: «Много внимания в Динамо уделяется беговой работе»

Хавбек «Динамо» - о сборах в Турции

  • 12.02.2020 14:41
  • 635 просмотров
  • 1 комментарий
Мохаммед КАДИРИ: «Много внимания в Динамо уделяется беговой работе»
© ФК Динамо. Мохаммед Кадири

Полузащитник «Динамо» Мохаммед Кадири поделился своим мнением по поводу работы команды на сборах в Турции:

«Мы очень продуктивно работаем. Тренерский штаб детально нам объясняет, как мы должны двигаться, забивать голы. Много внимания уделяется и беговой работе, физической выносливости. И это нам помогает.

Так и должно быть, во время сборов мы должны выкладываться на все сто процентов на тренировках, в играх, чтобы подойти к сезону в отличной форме. Что касается меня, сейчас я чувствую себя в прекрасной форме».

Ранее Кадири рассказал о своем чувстве юмора.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 12.02.2020 14:45
    0
    Чувствую себя в прекрасной форме, но остаток сезона проведу на скамейке.
    Л - логика!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 12.02.2020 14:45
    0
    Чувствую себя в прекрасной форме, но остаток сезона проведу на скамейке.
    Л - логика!
    Ссылка
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