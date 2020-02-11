КАДИРИ: «В каждой команде, где я играю, партнеры хотят меня ударить»

Полузащитник «Динамо» рассказал о своем чувстве юмора

  • 11.02.2020 16:24
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  • 3 комментария
КАДИРИ: «В каждой команде, где я играю, партнеры хотят меня ударить»
© ФК Динамо. Мохаммед Кадири

Ганский универсал «Динамо» рассказал о том, как команда готовится к сезону и о своих талантах, как на футбольном поле, так и вне его.

- Мне нравится то, как проходят наши тренировки. Вы видите, как все игроки стараются во время этой межсезонной подготовки. Все хотят набрать хорошую форму к старту официальных матчей сезона и прилагают для этого максимум усилий.

- Иногда мы подшучиваем друг над другом, ведь всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но моя команда всегда выигрывает (улыбается). На самом деле у нас в команде есть настоящие снайперы, для которых забить гол из-за пределов штрафной - не проблема.

- Ты уже поиграл в «Динамо» на позиции опорного защитника и центрбека. Одинаково комфортно себя чувствуешь на обоих позициях?
- Играть в защите для меня совсем не трудно, ведь в моих предыдущих командах я тоже играл в защите. Так было и в «Аустрии», и когда я играл еще в Гане. В тульском «Арсенале» все матчи я провел в полузащите. Для меня совсем не трудно закрыть любую из этих позиций. Считаю, что игрок не должен быть привязан лишь к одной позиции. Чем более универсальным игроком ты являешься, тем больше пользы можешь принести команде.

- Легко тебе общаться с партнерами по команде? Кто твои лучшие друзья?
- Из-за моего неидеального английского ребята часто смеются над тем, что я говорю. Но я считаю, что это хорошо. Ведь мы – как одна семья, поэтому мы должны общаться, шутить друг с другом, именно тогда мы становимся настоящей единой командой, где каждый друг за друга. Еще все хотят меня ударить, это такая шутка в команде, не знаю почему. Но всем весело, поэтому я не против.

- Ребята говорят, что ты самый веселый в команде. Это правда?
- Думаю, это тоже мой талант. В каждой команде где я играл, я начинаю шутить со всеми. И все хотят меня ударить. Не знаю почему. Возможно, и вы хотите это сделать (смеется).

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет продать Кадири. 

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Ivanovich333
      Ivanovich333, 11.02.2020 17:51
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    Myroslav90
      Myroslav90, 11.02.2020 17:35
    -1
    Останнім часом ніби збільшилася популяція полярних сов в Динам, так шо бажано не ризикувати так...
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    Al Zolo
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    Al Zolo, 11.02.2020 17:25
    -1
    кроме юмора он ничем никому не запомнился
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    Ivanovich333
      Ivanovich333, 11.02.2020 17:51
    0
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