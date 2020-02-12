ВИДЕО. Как Свитолина выходила во второй круг на турнире в Хуахине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) одержала победу в первом круге на турнире международной серии в Хуахине.
На пути во второй раунд 25-летняя украинка обыграла 195-ю ракетку мира Бибиану Схофс из Нидерландов.
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Источник — Tennis Ukraine
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