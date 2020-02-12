Александрия – Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 12 февраля, «Александрия» проведет очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Владимира Шарана будет грузинское «Динамо Тбилиси». Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:00 по Киеву.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей