Сосьедад потребовал от Барселоны €50 миллионов за Виллиана Жозе

«Сосьедад» назвал цену на 28-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, которым интересуется каталонская «Барселона». «Сосьедад» хочет получить за игрока €50 миллионов.

«Барселона» считает цену на футболиста слишком высокой. Несмотря на предварительные договоренности, трансфер находится под угрозой срыва.

В текущем сезоне Виллиан провел за «Сосьедад» 24 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024-го года.