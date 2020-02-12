Сосьедад потребовал от Барселоны €50 миллионов за Виллиана Жозе

«Сосьедад» назвал цену на 28-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, которым интересуется каталонская «Барселона». «Сосьедад» хочет получить за игрока €50 миллионов.
«Барселона» считает цену на футболиста слишком высокой. Несмотря на предварительные договоренности, трансфер находится под угрозой срыва.
В текущем сезоне Виллиан провел за «Сосьедад» 24 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024-го года.
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Источник — Sport.es
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