Барселона нацелилась на Виллиана Жозе

Каталонская «Барселона» намерена подписать 28-летнего бразильского нападающего «Сосьедада» Виллиана Жозе.
«Барселона» намерена получить разрешение на внутренний трансфер вне дозаявочного окна от Королевской федерации футбола Испании в связи с длительным отсутствием Усмана Дембеле из-за травмы.
Клаусула Виллиана составляет €70 миллионов.
В текущем сезоне Жозе провел за «Сосьедад» 24 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024-го года.
Источник — Marca
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