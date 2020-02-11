Барселона нацелилась на Виллиана Жозе

Каталонская «Барселона» намерена подписать 28-летнего бразильского нападающего «Сосьедада» Виллиана Жозе.

«Барселона» намерена получить разрешение на внутренний трансфер вне дозаявочного окна от Королевской федерации футбола Испании в связи с длительным отсутствием Усмана Дембеле из-за травмы.

Клаусула Виллиана составляет €70 миллионов.

В текущем сезоне Жозе провел за «Сосьедад» 24 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024-го года.