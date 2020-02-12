Месут ОЗИЛ о своем будущем: «У меня еще год по контракту с Арсеналом»

Хавбек «Арсенала» Месут Озил ответил на вопрос относительно своего будущего в лондонском клубе.

«У меня останется год по контракту после завершения этого сезона. Не знаю, что будет дальше, не могу видеть будущее.

Я отдам все силы ради команды, чтобы добиться успехов. Посмотрим, что произойдет в будущем», - сказал Озил.

Ранее сообщалось, что тренер «Арсенала» Микель Артета летом готов продать Обамеянга, Ляказетта и Озила.