Месут ОЗИЛ о своем будущем: «У меня еще год по контракту с Арсеналом»

Хавбек «Арсенала» Месут Озил ответил на вопрос относительно своего будущего в лондонском клубе.
«У меня останется год по контракту после завершения этого сезона. Не знаю, что будет дальше, не могу видеть будущее.
Я отдам все силы ради команды, чтобы добиться успехов. Посмотрим, что произойдет в будущем», - сказал Озил.
Ранее сообщалось, что тренер «Арсенала» Микель Артета летом готов продать Обамеянга, Ляказетта и Озила.
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Источник — ESPN
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