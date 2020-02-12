В среду, 12-го февраля, киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч с рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником украинского клуба станет казахстанский «Тобол».
Стартовый свисток поединка прозвучит в 15:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок «Динамо» — «Тобол» покажет YouTube-канал киевского клуба.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Тобол».
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Источник — Sport.ua
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