Манчестер Юнайтед готов выложит 140 миллионов евро за Санчо

«Манчестер Юнайтед» решительно настроен купить хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Как сообщает английская пресса, МЮ готов выложить за 19-летнего игрока 140 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Санчо – 12 голов и 13 ассистов в 19 матчах Бундеслиги за «Боруссию».
Ранее сообщалось, что Санчо не хочет возвращаться в Англию.
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Источник — Daily Mirror
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