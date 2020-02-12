Манчестер Юнайтед готов выложит 140 миллионов евро за Санчо

«Манчестер Юнайтед» решительно настроен купить хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Как сообщает английская пресса, МЮ готов выложить за 19-летнего игрока 140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Санчо – 12 голов и 13 ассистов в 19 матчах Бундеслиги за «Боруссию».

Ранее сообщалось, что Санчо не хочет возвращаться в Англию.