Санчо не хочет возвращаться в Англию

Контракт Джейдона Санчо с «Боруссией» истекает летом 2022 году. Английский вингер не хочет его продлевать и планирует покинуть свой нынешний клуб уже ближайшим летом.

При этом сам Санчо не хочет выступать в АПЛ и предпочел бы перейти в другой европейский топ-чемпионат.

Интерес к Санчо проявляют многие английские топ-клубы, среди которых – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Санчо – 12 голов и 13 ассистов в 19 матчах Бундеслиги за «Боруссию».