Санчо не хочет возвращаться в Англию

Контракт Джейдона Санчо с «Боруссией» истекает летом 2022 году. Английский вингер не хочет его продлевать и планирует покинуть свой нынешний клуб уже ближайшим летом.
При этом сам Санчо не хочет выступать в АПЛ и предпочел бы перейти в другой европейский топ-чемпионат.
Интерес к Санчо проявляют многие английские топ-клубы, среди которых – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Санчо – 12 голов и 13 ассистов в 19 матчах Бундеслиги за «Боруссию».
Источник — FourFourTwo
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