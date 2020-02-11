Санчо не хочет возвращаться в Англию

Хавбек «Боруссии» Дортмунд летом может сменить клуб

  • 11.02.2020 16:44
  • 738 просмотров
  • 1 комментарий
Санчо не хочет возвращаться в Англию
© instagram.com/sanchooo10

Контракт Джейдона Санчо с «Боруссией» истекает летом 2022 году. Английский вингер не хочет его продлевать и планирует покинуть свой нынешний клуб уже ближайшим летом.

При этом сам Санчо не хочет выступать в АПЛ и предпочел бы перейти в другой европейский топ-чемпионат.

Интерес к Санчо проявляют многие английские топ-клубы, среди которых – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего Санчо – 12 голов и 13 ассистов в 19 матчах Бундеслиги за «Боруссию».

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Источник — FourFourTwo

(4 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 16:52
    0
    все туда рвутся, а он не хочет. Санчо что-то знает
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 16:52
    0
    все туда рвутся, а он не хочет. Санчо что-то знает
    Ссылка
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