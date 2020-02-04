Ливерпуль летом может купить Джейдона Санчо

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщает Daily Express, на 19-летнего игрока сборной Англии претендует «Ливерпуль». Отмечается, что в услугах Санчо лично заинтересован тренер «красных» Юрген Клопп.

За своего форварда «Боруссия» намерена выручить 150 милллионов евро. Ранее «Челси» отказался платить 120 млн евро за Джейдона Санчо.

В этом сезоне на счету Санчо 15 голов и 16 ассистов в 27 матчах.