Ливерпуль летом может купить Джейдона Санчо

Юрген Клопп хочет поработать с талантливым хавбеком

  • 04.02.2020 05:08
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Ливерпуль летом может купить Джейдона Санчо
© Skysports.com. Джейдон Санчо

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщает Daily Express, на 19-летнего игрока сборной Англии претендует «Ливерпуль». Отмечается, что в услугах Санчо лично заинтересован тренер «красных» Юрген Клопп.

За своего форварда «Боруссия» намерена выручить 150 милллионов евро. Ранее «Челси» отказался платить 120 млн евро за Джейдона Санчо.

В этом сезоне на счету Санчо 15 голов и 16 ассистов в 27 матчах.

 

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Источник — Daily Express

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