Челси не собирается платить за Санчо 120 миллионов евро

«Челси» не будет покупать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022-го года.

В активе Санчо 11 матчей за сборную Англии по футболу, где он забил 2 мяча.

Лондонцы переключатся на других игроков, среди которых лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа или форвард «Лейпцига» Тимо Вернер.