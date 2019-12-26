Челси не собирается платить за Санчо 120 миллионов евро

«Челси» не будет покупать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Ранее в немецком клубе заявили, что готовы продать игрока за 120 миллионов евро. Но, по сообщениям английской прессы, «Челси» не собирается платить такие деньги за Санчо.
В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022-го года.
В активе Санчо 11 матчей за сборную Англии по футболу, где он забил 2 мяча.
Лондонцы переключатся на других игроков, среди которых лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа или форвард «Лейпцига» Тимо Вернер.
Источник — Daily Express
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