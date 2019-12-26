Челси не собирается платить за Санчо 120 миллионов евро

Английский клуб считает сумму завышенной

  • 26.12.2019 11:25
  • 719 просмотров
  • 3 комментария
Челси не собирается платить за Санчо 120 миллионов евро
© Twitter. Джейдон Санчо
«Челси» не будет покупать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
 
Ранее в немецком клубе заявили, что готовы продать игрока за 120 миллионов евро. Но, по сообщениям английской прессы, «Челси» не собирается платить такие деньги за Санчо.
 
В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022-го года.

В активе Санчо 11 матчей за сборную Англии по футболу, где он забил 2 мяча.

Лондонцы переключатся на других игроков, среди которых лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа или форвард «Лейпцига» Тимо Вернер.
 
 
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Источник — Daily Express

(2 голоса)

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Комментарии
    dago053
    online
    dago053, 26.12.2019 12:40
    -2
    Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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    roma.klepikov.97
    online
      roma.klepikov.97, 26.12.2019 12:23
    -2
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    yuriy_kent
      yuriy_kent, 26.12.2019 11:29
    0
    А зря. Весной ему будет всего лишь 20 лет и то как он играет сейчас это не большие деньги в сравнении с другими трансферами.
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    yuriy_kent
      yuriy_kent, 26.12.2019 11:29
    0
    А зря. Весной ему будет всего лишь 20 лет и то как он играет сейчас это не большие деньги в сравнении с другими трансферами.
    Ссылка
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