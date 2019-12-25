Боруссия Дортмунд повесила ценник на Санчо

Дортмундская «Боруссия» заявила лондонскому «Челси», что покупка 19-летнего английского вингера Джейдона Санчо в будущем январе обойдется «синим» в €120 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Челси» заинтересован в трансфере Санчо уже этой зимой. «Синие» обещают быть очень активными на зимнем трансферном рынке.

В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022-го года.

В активе Санчо 11 матчей за сборную Англии по футболу, где он забил 2 мяча.