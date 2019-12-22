Челси готов купить Джейдона Санчо за 140 млн евро

«Челси» решительно настроен купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Английская пресса сообщает, что лондонский клуб готов выложить за 19-летнего футболиста около 140 миллионов евро.
«Челси» может оформить сделку уже в январское трансферное окно.
В этом сезоне Санчо провел 24 матча за «Боруссию», забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.
Источник — Daily Mirror
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