Челси готов купить Джейдона Санчо за 140 млн евро

«Челси» решительно настроен купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Английская пресса сообщает, что лондонский клуб готов выложить за 19-летнего футболиста около 140 миллионов евро.

«Челси» может оформить сделку уже в январское трансферное окно.

В этом сезоне Санчо провел 24 матча за «Боруссию», забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач.