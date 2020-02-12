Шабанов не покинет Динамо в ближайшее время

27-летний украинский защитник «Динамо» Артем Шабанов в ближайшее время не покинет киевский клуб.

У футболиста нет веских причин, чтобы уйти из «Динамо», как ранее сообщали некоторые источники.

Шабанов защищает цвета «Динамо» с января 2018-го года после перехода из донецкого «Олимпика». В текущем сезоне Артем провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2 миллиона. Контракт Шабанова с «Динамо» рассчитан до декабря 2021-го года.