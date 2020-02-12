Егише МЕЛИКЯН: «Нас ждет напряженный весенний этап чемпионата»

Наставник «Львова» – о завершении работы на сборе в Турции

  • 12.02.2020 10:14
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Егише МЕЛИКЯН: «Нас ждет напряженный весенний этап чемпионата»
© ПФК Львов. Егише Меликян

Главный тренер ПФК «Львов» Егише Меликян прокомментировал ничью с армянским «Лори» (1:1) в заключительном контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«Сегодня завершили сбор в Турции. Это был наш седьмой контрольный поединок, причем последние три дня были очень насыщенные - три матча подряд.

Вчера для нашего штаба крайне важно было проверить силы на фоне шестой команды УПЛ («Мариуполя» - прим.). В этом спарринге мы выставили наш основной состав.

Сегодня против армянской команды «Лори» играл наш второй состав. Сделано это было для того, чтобы все футболисты в обойме ПФК «Львов» получили необходимую игровую практику.

Доволен ли я итоговым 1:1 сегодня? Важно, что обошлось без травм. Заметно, что команда «наелась». Все-таки мы долгое время находились на этом сборе. Сейчас команда вернется домой, футболисты получат заряд позитива от общения с родными и близкими. Ну а дальше по плану - матч с «Олимпиком».

Всеми мыслями мы уже в этой игре. Нас ждет напряженный весенний этап чемпионата.

Верю, что выполненная работа на зимних сборах не пройдет даром и весной команда будет выглядеть достойно», - сказал Меликян.

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Источник — ФК Львов

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