Почеттино хочет работать в Премьер-лиге

Экс-тренер «Тоттенхэма» ждет предложений из Англии

  • 12.02.2020 09:48
  • 537 просмотров
  • 1 комментарий
Почеттино хочет работать в Премьер-лиге
© ФК Тоттенхэм. Маурисио Почеттино

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино планирует и дальше работать в английской Премьер-лиге.

«Честно говоря, я хотел бы вновь поработать в АПЛ. Знаю, что на данный момент это сложно сделать. Нужно немного подождать», - сказал Почеттино.

В своей тренерской карьере Почеттино возглавлял «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Лондонский клуб Почеттино покинул в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить «Атлетико».

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 12.02.2020 09:50
    0
    В МЮ !
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 12.02.2020 09:50
    0
    В МЮ !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности