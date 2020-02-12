Почеттино хочет работать в Премьер-лиге

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино планирует и дальше работать в английской Премьер-лиге.
«Честно говоря, я хотел бы вновь поработать в АПЛ. Знаю, что на данный момент это сложно сделать. Нужно немного подождать», - сказал Почеттино.
В своей тренерской карьере Почеттино возглавлял «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Лондонский клуб Почеттино покинул в ноябре 2019 года.
Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить «Атлетико».
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Источник — Sky Sports
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