Реал собирается купить Брозовича

Мадридский клуб не прочь усилить среднюю линию

  • 12.02.2020 08:49
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Реал собирается купить Брозовича
© Goal.com. Марцело Брозович

Хавбек «Интера» Марцело Брозович может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает La Repubblica, футболиста хочет купить «Реал». Издание отмечает, что в услугах футболиста заинтересован тренер мадридцев Зинедин Зидан, который хочет сделать основной пару хавбеков Каземиро-Брозович.

Контракт Брозовича с миланским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне Брозович провел 21 матч за «Интер», забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что «Реал» собирается 16-летнего таланта «Лиона».

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Источник — La Repubblica

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