Реал собирается купить Брозовича

Хавбек «Интера» Марцело Брозович может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает La Repubblica, футболиста хочет купить «Реал». Издание отмечает, что в услугах футболиста заинтересован тренер мадридцев Зинедин Зидан, который хочет сделать основной пару хавбеков Каземиро-Брозович.
Контракт Брозовича с миланским клубом рассчитан до июня 2022 года.
В этом сезоне Брозович провел 21 матч за «Интер», забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» собирается 16-летнего таланта «Лиона».
Источник — La Repubblica
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