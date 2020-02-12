Реал собирается купить Брозовича

Хавбек «Интера» Марцело Брозович может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает La Repubblica, футболиста хочет купить «Реал». Издание отмечает, что в услугах футболиста заинтересован тренер мадридцев Зинедин Зидан, который хочет сделать основной пару хавбеков Каземиро-Брозович.

Контракт Брозовича с миланским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне Брозович провел 21 матч за «Интер», забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» собирается 16-летнего таланта «Лиона».