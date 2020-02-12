Барселона согласовала трансфер Виллиана Жозе

«Барселона» в ближайшее время оформит трансфер 28-летнего бразильского нападающего «Сосьедада» Виллиана Жозе.
Каталонский клуб должен получить специальное разрешение на внутренний трансфер вне дозаявочного окна от Королевской федерации футбола Испании в связи с травмами форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
За Виллиана «Барселона» заплатит 35 млн евро.
В текущем сезоне Жозе провел за «Сосьедад» 24 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024-го года.
Источник — El Mundo Deportivo
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