Хосеп ГВАРДИОЛА: «Я никогда не чувствовал себя лучшим тренером в мире»

Главный тренер «Манчестер Сити» скромно высказался о своей карьере

  • 12.02.2020 07:46
  • 732 просмотра
  • 2 комментария
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Я никогда не чувствовал себя лучшим тренером в мире»
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не считает себя лучшим тренером в мире.

«Что такое «лучший тренер в мире»? Я себя никогда таковым не чувствовал. Когда я завоевывал шесть титулов подряд с «Барселоной» или в АПЛ дважды подряд - я не чувствовал себя лучшим. У меня были невероятные менеджеры. Я хороший тренер, но не лучший», - сказал Гвардиола.

В этом сезоне «Манчестер Сити» занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 18 очков.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может возглавить «Ювентус».

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Источник — Todomercadoweb

(1 голос)

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Комментарии
    Special2
    online
      Special2, 12.02.2020 08:03
    0
    Спорт, юа, что вы купите? Ваша тупость раздражает
    Сказал Моуриньо? Серьёзно???
    Ничего, что Ман Сити отстаёт на 22 очка, а не на 18???
    Ссылка
    Barash_Yura
    online
    Barash_Yura, 12.02.2020 07:56
    0
    “Я хороший тренер, но не лучший», - сказал Моуриньо.”
    Сказал Моуриньо???)))
    Ссылка
    Special2
    online
      Special2, 12.02.2020 08:03
    0
    Спорт, юа, что вы купите? Ваша тупость раздражает
    Сказал Моуриньо? Серьёзно???
    Ничего, что Ман Сити отстаёт на 22 очка, а не на 18???
    Ссылка
    Barash_Yura
    online
    Barash_Yura, 12.02.2020 07:56
    0
    “Я хороший тренер, но не лучший», - сказал Моуриньо.”
    Сказал Моуриньо???)))
    Ссылка
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