Хосеп ГВАРДИОЛА: «Я никогда не чувствовал себя лучшим тренером в мире»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не считает себя лучшим тренером в мире.
«Что такое «лучший тренер в мире»? Я себя никогда таковым не чувствовал. Когда я завоевывал шесть титулов подряд с «Барселоной» или в АПЛ дважды подряд - я не чувствовал себя лучшим. У меня были невероятные менеджеры. Я хороший тренер, но не лучший», - сказал Гвардиола.
В этом сезоне «Манчестер Сити» занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 18 очков.
Ранее сообщалось, что Гвардиола может возглавить «Ювентус».
Источник — Todomercadoweb
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Сказал Моуриньо? Серьёзно???
Ничего, что Ман Сити отстаёт на 22 очка, а не на 18???
Сказал Моуриньо???)))
Сказал Моуриньо? Серьёзно???
Ничего, что Ман Сити отстаёт на 22 очка, а не на 18???
Сказал Моуриньо???)))
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