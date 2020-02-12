Хосеп ГВАРДИОЛА: «Я никогда не чувствовал себя лучшим тренером в мире»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не считает себя лучшим тренером в мире.

«Что такое «лучший тренер в мире»? Я себя никогда таковым не чувствовал. Когда я завоевывал шесть титулов подряд с «Барселоной» или в АПЛ дважды подряд - я не чувствовал себя лучшим. У меня были невероятные менеджеры. Я хороший тренер, но не лучший», - сказал Гвардиола.

В этом сезоне «Манчестер Сити» занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 18 очков.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может возглавить «Ювентус».