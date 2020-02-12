Моуриньо получит 120 миллионов фунтов на летние трансферы

«Тоттенхэм» летом планирует усилить свой состав

  • 12.02.2020 07:31
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Моуриньо получит 120 миллионов фунтов на летние трансферы
© Твиттер Тоттенхэма. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо летом получит хорошую возможность усилить команду.

Как сообщает английская пресса, руководство «шпор» готово потратить 120 млн фунтов на приобретение новых футболистов.

«Тоттенхэм» интересуется Натаном Аке из «Борнмута» и Рубеном Диашем из «Бенфики».

Также сообщалось, что лондонцы хотят купить вингера «Спортинга» Рафаэля Камачо.

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Источник — Daily Express

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