Тоттенхэму нужен вингер Спортинга Камачо

Лондонский «Тоттенхэм» нацелился на правого вингера лиссабонского «Спортинга» Рафаэля Камачо.

С лета 2016-го по лето 2019-го года контракт Камачо принадлежал «Ливерпулю», откуда он и перешел в «Спортинг». В текущем сезоне Рафаэль провел за первую команду «Спортинга» 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Камачо со «Спортингом» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.