ВИДЕО. Египтянин станет самым пожилым футболистом, выйдя на поле в 75 лет

Из Элдин Бахдер может побить рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса

  • 12.02.2020 04:23
  • 66 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Египтянин станет самым пожилым футболистом, выйдя на поле в 75 лет
© The Guardian. Из Элдин Бахдер

75-летний египтянин Из Элдин Бахдер может стать самым пожилым футболистом в истории. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, ему нужно провести два полных матча.

Бахдер начал играть в футбол в 6 лет, однако так и не стал профессиональным футболистом, вместо этого сделав карьеру инженера. Недавно он заключил соглашение с клубом «6 октября», выступающим в третьем по силе дивизионе Египта. У 75-летнего игрока есть 4 детей и 6 внуков.

На этот момент самым возрастным игроком является израильтянин Исаак Хайик, который в 73 года сыграл голкипером в апреле 2019 года за клуб «Ирони Ор Йехуда».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Guardian

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности