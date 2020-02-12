ВИДЕО. Египтянин станет самым пожилым футболистом, выйдя на поле в 75 лет

75-летний египтянин Из Элдин Бахдер может стать самым пожилым футболистом в истории. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, ему нужно провести два полных матча.

Бахдер начал играть в футбол в 6 лет, однако так и не стал профессиональным футболистом, вместо этого сделав карьеру инженера. Недавно он заключил соглашение с клубом «6 октября», выступающим в третьем по силе дивизионе Египта. У 75-летнего игрока есть 4 детей и 6 внуков.

На этот момент самым возрастным игроком является израильтянин Исаак Хайик, который в 73 года сыграл голкипером в апреле 2019 года за клуб «Ирони Ор Йехуда».