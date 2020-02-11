ФОТО. Особенный день Зинченко и Влады Седан

Звездная пара сегодня переживает моменты счастья

  • 11.02.2020 22:32
  • 2949 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Особенный день Зинченко и Влады Седан
© instagram

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился в инстаграме яркой фотографией из Дубая, на которой он целует свою невесту Владу Седан.

«В этот день», – подписал фото Зинченко.

«Особенный день», – подписала аналогичное фото в своем инстаграме Седан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That day 🔗

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Special day💗

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 11.02.2020 23:45
    0
    umnuy, 11.02.2020 23:30
    У него что отпуск?
    Он что не тренируется?
    На два дня слетать куда-то из Англии вообще не проблема. Хотя из-за урагана отменили матчи, отменяли рейсы, но видим, что не в ОАЭ
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 11.02.2020 23:40
    0
    В АПЛ все ноют о загруженности, а тут оказывается целая неделя без матчей выдалась
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 11.02.2020 23:30
    0
    У него что отпуск?
    Он что не тренируется?
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 11.02.2020 22:39
    +2
    жарко... ноги у подруги все вспотели аж
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 11.02.2020 22:39
    +2
    жарко... ноги у подруги все вспотели аж
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 11.02.2020 23:45
    0
    umnuy, 11.02.2020 23:30
    У него что отпуск?
    Он что не тренируется?
    На два дня слетать куда-то из Англии вообще не проблема. Хотя из-за урагана отменили матчи, отменяли рейсы, но видим, что не в ОАЭ
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 11.02.2020 23:40
    0
    В АПЛ все ноют о загруженности, а тут оказывается целая неделя без матчей выдалась
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 11.02.2020 23:30
    0
    У него что отпуск?
    Он что не тренируется?
    Ссылка
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