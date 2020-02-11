ФОТО. Особенный день Зинченко и Влады Седан

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился в инстаграме яркой фотографией из Дубая, на которой он целует свою невесту Владу Седан.
«В этот день», – подписал фото Зинченко.
«Особенный день», – подписала аналогичное фото в своем инстаграме Седан.
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Источник — Instagram
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Он что не тренируется?
Он что не тренируется?
Он что не тренируется?
Он что не тренируется?
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