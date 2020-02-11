Элина Свитолина – Бибиана Схофс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 12 февраля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) начнет борьбу на турнире международной серии в Хуахине в одиночном разряде.

Первой соперницей Свитолиной, которая возглавляет посев, станет 195-я ракетка мира Бибиана Схофс из Нидерландов.

Время начала матча – не ранее 12:00 по Киеву.

Ранее девушки не встречались.

Победительница матча во втором раунде сыграет против Сторм Сандерс (№319 WTA) из Австралии, которая успешно преодолела квалификацию и стартовый матч основной сетки.

Ранее Свитолина покинула парный разряд.

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