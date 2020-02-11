Элина Свитолина – Бибиана Схофс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 12 февраля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) начнет борьбу на турнире международной серии в Хуахине в одиночном разряде.
Первой соперницей Свитолиной, которая возглавляет посев, станет 195-я ракетка мира Бибиана Схофс из Нидерландов.
Время начала матча – не ранее 12:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Победительница матча во втором раунде сыграет против Сторм Сандерс (№319 WTA) из Австралии, которая успешно преодолела квалификацию и стартовый матч основной сетки.
Ранее Свитолина покинула парный разряд.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.