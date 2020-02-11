Ман Сити рассматривают Холанда в качестве замены Агуэро

«Горожане» нацелились на норвежскую звезду

  • 11.02.2020 18:43
  • 1144 просмотра
  • 2 комментария
Ман Сити рассматривают Холанда в качестве замены Агуэро
© Twitter. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» намерен купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

В 19-летнем норвежце английский клуб видит замену для форварда Серхио Агуэро, который вскоре может покинуть клуб.

Напомним, что Холанд перешел в «Боруссию» этой зимой.

За «Боруссию» Холанд забил 7 мячей в четырех матчах.

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Источник — Calciomercato

(2 голоса)

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Комментарии
    Iniesta-73.
      Iniesta-73., 11.02.2020 19:12
    0
    Бредняк)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 11.02.2020 18:55
    +1
    Всрались. Теперь его продадут сильно дороже, хотя когда это шейхи деньги считали?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 11.02.2020 18:55
    +1
    Всрались. Теперь его продадут сильно дороже, хотя когда это шейхи деньги считали?
    Ссылка
    Iniesta-73.
      Iniesta-73., 11.02.2020 19:12
    0
    Бредняк)
    Ссылка
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