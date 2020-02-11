Ман Сити рассматривают Холанда в качестве замены Агуэро

«Манчестер Сити» намерен купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
В 19-летнем норвежце английский клуб видит замену для форварда Серхио Агуэро, который вскоре может покинуть клуб.
Напомним, что Холанд перешел в «Боруссию» этой зимой.
За «Боруссию» Холанд забил 7 мячей в четырех матчах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Calciomercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.