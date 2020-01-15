Манчестер Сити позволит Агуэро покинуть клуб, когда он захочет

Судьба аргентинца в его руках

  • 15.01.2020 05:09
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Манчестер Сити позволит Агуэро покинуть клуб, когда он захочет
© Eurosport. Серхио Агуэро
Английский «Манчестер Сити» позволит аргентинскому форварду Серхио Агуэро самому решить, когда он сможет покинуть клуб.
 
Руководство «горожан» не собирается оказывать давление на Агуэро, он сможет покинуть клуб, когда сам изъявит такое желание. Сейчас 31-летний игрок остается центральной фигурой в «Манчестер Сити».
 
Напомним, контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до лета следующего года.
 
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Источник — Daily Mail

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