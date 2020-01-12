Серхио Агуэро побил рекорд Тьерри Анри

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил дубль в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги. «Горожане» на выезде играют с «Астон Виллой».
В этой игре Агуэро побил рекорд легендарного форварда «Арсенала» Тьерри Анри по количеству мячей в чемпионате Англии среди легионеров. На счету аргентинца уже 176 мячей в АПЛ. У Анри - 175 голов.
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Источник — Bleacher Report
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