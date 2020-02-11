Владимир ШАРАН: «Хотим играть в Лиге Европы»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о том, какие задачи стоят перед командой на вторую половину сезона:

«Перед тренировочным сбором была встреча с президентом клуба. Он заявил, что мы хотим играть в Лиге Европы, желательно на групповом этапе. Но на первый план выходит задача попасть в еврокубковую зону.

Прекрасно понимаем, что и «Заря», и «Десна», и «Динамо» – это очень серьезные соперники. Но будем стараться делать все возможное. Я вижу, что у ребят мотивация есть, стимул есть, в этом плане все в порядке.

Будем настраиваться на каждый матч, а не только встречи в первой шестерке. Перед шестеркой еще есть 4 важных матча в весенней части чемпионата. В Кубке хочется дать бой «Динамо».

Ранее «Александрия» в контрольном матче обыграла «Левски».