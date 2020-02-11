Владимир ШАРАН: «Хотим играть в Лиге Европы»

Наставник «Александрии» - о задачах команды на сезон

  • 11.02.2020 18:21
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  • 1 комментарий
Владимир ШАРАН: «Хотим играть в Лиге Европы»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о том, какие задачи стоят перед командой на вторую половину сезона:

«Перед тренировочным сбором была встреча с президентом клуба. Он заявил, что мы хотим играть в Лиге Европы, желательно на групповом этапе. Но на первый план выходит задача попасть в еврокубковую зону. 

Прекрасно понимаем, что и «Заря», и «Десна», и «Динамо» – это очень серьезные соперники. Но будем стараться делать все возможное. Я вижу, что у ребят мотивация есть, стимул есть, в этом плане все в порядке. 

Будем настраиваться на каждый матч, а не только встречи в первой шестерке. Перед шестеркой еще есть 4 важных матча в весенней части чемпионата. В Кубке хочется дать бой «Динамо».

Ранее «Александрия» в контрольном матче обыграла «Левски».

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Источник — Футбольный формат

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 19:32
    0
    побеждайте в кубке и вы гаранированно в группе
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 19:32
    0
    побеждайте в кубке и вы гаранированно в группе
    Ссылка
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