Александрия обыграла Левски в контрольной встрече

На сборе в Турции «Александрия» провела контрольный матч, добыв победу со счетом 2:1 над болгарским «Левски».
В составе команды Владимира Шарана забивали Задерака и Ситало.
Александрия - Левски 2:1
Голы: Ситало, 33, Задерака, 60 - Костов, 76
Александрия: Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Лучкевич, Вантух, Грицук, Третьяков (Задерака, 31), Гречишкин, Гордиенко, Ситало.
2-й тайм: Билык, Пашаев, Шендрик, Мельник, Стецьков, Банада, Довгий, Протасов (Ивахно, 80), Задерака (Мишенко, 61), Безбородько, Запорожан.
Источник — ФК Александрия
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