Жозе МОУРИНЬО: «Вулверхэмптон и Шеффилд бьются за топ-4 АПЛ»

Наставник «Тоттенхэма» - о борьбе за зону Лиги чемпионов

  • 11.02.2020 17:01
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Жозе МОУРИНЬО: «Вулверхэмптон и Шеффилд бьются за топ-4 АПЛ»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился своим мнением по поводу борьбы за четвертое место в АПЛ:

«Вулвз» и «Шеффилд» бьются за топ-4. Тренеры могут говорить, что это не так, я понимаю, почему они так делают, но в действительности это так и есть. Не просто из-за их позиции в турнирной таблице, а из-за их мощи и качества.

Борьба за топ-4 – это не только про «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и «Эвертон». Это не только про нас. Два этих клуба я могу назвать фантастическими».

Ранее Моуриньо постригся налысо.

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Источник — Sky Sports

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