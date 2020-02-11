Жозе МОУРИНЬО: «Вулверхэмптон и Шеффилд бьются за топ-4 АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился своим мнением по поводу борьбы за четвертое место в АПЛ:

«Вулвз» и «Шеффилд» бьются за топ-4. Тренеры могут говорить, что это не так, я понимаю, почему они так делают, но в действительности это так и есть. Не просто из-за их позиции в турнирной таблице, а из-за их мощи и качества.

Борьба за топ-4 – это не только про «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и «Эвертон». Это не только про нас. Два этих клуба я могу назвать фантастическими».

Ранее Моуриньо постригся налысо.