ФК Госпиталь. Звездные игроки, пропустившие больше всего матчей из-за травм

Иногда травмы заставляют тренеров полностью перекраивать состав и искать замену для своих звезд. Хорошо, когда это не занимает много времени. Но есть игроки, которые просто ассоциируются с постоянными проблемами со здоровьем. Посмотрим на действующих футболистов, которые очень много пропустили из-за травм, а некоторые просто не смогли раскрыться полностью, постоянно пребывая в лазарете.
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Источник — Sport.ua
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