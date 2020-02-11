ФК Госпиталь. Звездные игроки, пропустившие больше всего матчей из-за травм

Иногда травмы заставляют тренеров полностью перекраивать состав и искать замену для своих звезд. Хорошо, когда это не занимает много времени. Но есть игроки, которые просто ассоциируются с постоянными проблемами со здоровьем. Посмотрим на действующих футболистов, которые очень много пропустили из-за травм, а некоторые просто не смогли раскрыться полностью, постоянно пребывая в лазарете.