ФОТО. Аталанта Малиновского забила 70 голов, из них итальянцы - 0

В нынешнем сезоне Аталанта из Бергамо забила уже 70 голов. Отличились представители 12 стран, среди них и украинец Руслан Малиновский - 4 гола. Самое интересное, что ни разу ворота соперников не отличился итальянец.
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Источник — Sport.ua
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