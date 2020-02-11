ФОТО. Аталанта Малиновского забила 70 голов, из них итальянцы - 0

За команду из Бергамо забивают все, кроме своих

  • 11.02.2020 14:57
  • 2040 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Аталанта Малиновского забила 70 голов, из них итальянцы - 0
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В нынешнем сезоне Аталанта из Бергамо забила уже 70 голов. Отличились представители 12 стран, среди них и украинец Руслан Малиновский - 4 гола. Самое интересное, что ни разу ворота соперников не отличился итальянец.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 11.02.2020 16:24
    0
    Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 15:47
    а у них вообще есть итальянцы в команде?
    Голлини как минимум
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 15:47
    -1
    а у них вообще есть итальянцы в команде?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 11.02.2020 16:24
    0
    Evgene Boykinyuk, 11.02.2020 15:47
    а у них вообще есть итальянцы в команде?
    Голлини как минимум
    Ссылка
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