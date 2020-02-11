Сергей ПАЛКИН: «Сложно спрогнозировать, как будут выполнены задачи на ЛЕ»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от противостояния с «Бенфикой» в 1/16 финала Лиги Европы.

– Какой фактор вселяет в вас надежду, что «Шахтер» пройдет «Бенфику»?

– Если рассматривать соотношение сил, то в Португалии сейчас идет чемпионат. Естественно, что никакие товарищеские игры с официальными не могут сравниться. А нам приходится через контрольные матчи подводить команду к необходимому уровню.

К сожалению, соперники довольно слабые, поэтому сложно спрогнозировать, как будут выполнены те задачи, которые мы ставим перед командой в Лиге Европы.

– Луиш Каштру – португалец, который знает чемпионат Португалии как свои пять пальцев. Это станет козырем в противостоянии с «Бенфикой»?

– Ему важно показать свой уровень как тренера и игру команды. Каштру максимально мотивирован, потому что это для него важно. В Португалии его знают все. И за этой игрой будет смотреть не только вся Португалия и Украина, но и вся Европа.

Это ответственный матч, и я уверен, что он подойдет к нему соответствующе.

Матчи «Шахтера» с «Бенфикой» пройдут 20 и 27 февраля.

Ранее Палкин прокомментировал желание Тайсона уйти из «Шахтера».