Даниэль РОМАНОВСКИЙ: «Висенте Гомес недоволен нашим прессингом»

23-летний литовский новичок донецкого «Олимпика» Даниэль Романовский рассказал о подготовке украинской команды ко второй части сезона.

- Как оцениваешь готовность команды на данном этапе подготовки? Над чем еще стоит поработать?

- В последних двух контрольных поединках Висенте остался недоволен нашим прессингом. Нам нужно работать над взаимопониманием между собой на футбольном поле, коллективными действиями. Это требует времени, и мы работаем над данным компонентом. Тренерский штаб на правильном пути. У нас есть еще два товарищеских матча, где мы сможем более скрупулезно уделить внимание этой проблеме.

- У тебя есть опыт выступления за сборную Литвы, но в последнее время ты не вызывался в национальную команду. В чем причина?

- Наверное, частично, это связано с тем, что я выступал в местном чемпионате, который не сильно котируется по меркам Европы. Надеюсь, что в «Олимпике» я буду получать достаточно игровой практики и смогу вернуться в сборную своей страны. Это огромная честь для меня.